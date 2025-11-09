Ponad 288 mln zł z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego zostanie przeznaczone na działania wspierające studentów i zwiększające ich szanse na ukończenie studiów. Pieniądze dostaną uczelnie, które wygrały zorganizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju konkurs "Efektywne zarządzanie uczelnią w celu minimalizowania zjawiska drop-outu".
1,3 mln studentów przerwało naukę
Jak wynika z Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL, w latach 2012–2020 studia rozpoczęło 1,3 mln osób, które nie ukończyły nauki. Oznacza to, że nawet 30–40 proc. studentów rezygnuje przed uzyskaniem dyplomu.
Jakie są przyczyny takiego exodusu? Eksperci mówią m.in. o trudnościach w łączeniu nauki z pracą, błędnym wyborze kierunku, problemach zdrowotnych i psychicznych, wypaleniu, konieczność podjęcia pracy zarobkowej albo zmianie zainteresowań i planów zawodowych.
Uczelnie chcą zatrzymać młodych ludzi
Aby zapobiec odpływowi studentów uczelnie planują m.in.:
- tworzenie i rozwój akademickich biur karier, doradztwa zawodowego,
- współpracę ze szkołami średnimi i pracodawcami,
- zmianę metod kształcenia i sposobu prowadzenia zajęć.
Mam nadzieję, że te działania pomogą nam zatrzymać młode talenty na uczelniach i stworzyć warunki, w których będą mogły się rozwijać. Bo jeśli chcemy, aby Polska była krajem nowoczesnym i dynamicznie się rozwijającym, potrzebujemy dobrze wykształconych, gotowych do działania ludzi – powiedział dr inż. Marcin Kulasek, minister nauki i szkolnictwa wyższego.
Mężczyźni częściej rezygnują ze studiów
Z przeprowadzonych analiz wynika, mężczyźni częściej rezygnują ze studiów. Udział drop-outów jest wśród nich o 15 proc. wyższy niż wśród kobiet. Zdecydowana większość rezygnacji nastąpiła w relatywnie niedługim czasie od rozpoczęcia studiów.
Prawie dwie trzecie osób skreślonych z listy studentów w ciągu roku od tego zdarzenia nie zdecydowało się na ponowne podjęcie nauki. Niemal połowa studentów w ciągu 12 miesięcy od daty skreślenia, zdecydowała się na wybór innego kierunku.
Konkurs "Efektywne zarządzanie uczelnią w celu minimalizowania zjawiska drop outu" jest finansowany z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS). Jego celem jest wsparcie uczelni w prowadzeniu działań minimalizujących zjawisko przedwczesnego kończenia nauki, czyli tzw. drop outu. Na wsparcie mogły liczyć uczelnie, których projekty zakładają m.in. rozwój systemu monitorowania drop outu i wdrożenie narzędzi wsparcia dla studentów i studentek.
Jak uczelnie chcą zatrzymać studentów?
Zaproponowane przez uczelnie działania odnoszą się do różnych powodów rezygnacji. Dotyczą m.in.:
- zwiększania efektywności procesu rekrutacji, tak aby przyjmować bardziej świadomych kandydatów;
- tworzenia lub wsparcia funkcjonowania uczelnianych struktur, takich jak akademickie biura karier,
- współpracy ze szkołami średnimi, podmiotami doradztwa zawodowego i pracodawcami w zakresie prowadzenia efektywnego kształcenia;
- zmian w zakresie sposobu realizacji samego procesu kształcenia;
- wdrożenia zajęć wyrównawczych; wsparcia psychologicznego.
Uczelnie walczą ze zjawiskiem drop outu
Od października w 69 polskich uczelniach realizowany jest program przeciwdziałania przedwczesnemu kończeniu nauki przez studentki i studentów. Walkę z drop-outem podjęły m.in. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa oraz Akademia WSB z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.
