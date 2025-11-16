Nowa szansa na rozwój edukacji poza klasą

Fundacja PGNiG uruchomiła program grantowy „Kierunek Muzeum”, który ma wspierać rozwój szkolnych projektów edukacyjnych, zwłaszcza tych rozwijających zainteresowania uczniów nauką, techniką, energią oraz historią przemysłu. Inicjatywa jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę angażujących, praktycznych form edukacji, które pozwalają uczniom zetknąć się z realnymi przykładami zastosowań technologii.

Trzy muzea – jedna obowiązkowa wizyta

Nieprzypadkowo centralnym punktem dofinansowanych wycieczek jest zwiedzanie jednego z trzech instytucji muzealnych związanych z branżą gazowniczą i energetyczną. Program obejmuje:

Muzeum Gazowni Warszawskiej w Warszawie,

Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce,

Muzeum Gazownictwa w Paczkowie.

Wybór muzeum pozwala szkołom dopasować tematykę i lokalizację wycieczki do swoich potrzeb, zapewniając jednocześnie realizację głównego celu programu: budowania świadomości o roli przemysłu gazowniczego w rozwoju Polski.

Kto może aplikować i na co można przeznaczyć środki?

Program skierowany jest do publicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Każda placówka może złożyć jeden wniosek.

Dofinansowanie do 10 000 zł może objąć szeroki zakres kosztów, w tym:

transport uczestników,

zakwaterowanie i wyżywienie,

bilety wstępu,

ubezpieczenie,

opiekę przewodników lub edukatorów.

Wycieczka musi obejmować co najmniej 25 uczestników. Fundacja przewidziała sfinansowanie łącznie 60 projektów: po 30 dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz po 20 dla każdego z trzech muzeów.

Jak złożyć wniosek? Procedura krok po kroku

Wniosek o udział w programie składa nauczyciel lub dyrektor szkoły. Umowa grantowa podpisywana jest z placówką lub jej organem prowadzącym.

Aby zgłosić projekt, należy przede wszystkim wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w programie. Podpisać dokument – akceptowane są: podpis elektroniczny, skan formularza podpisanego odręcznie. Wysłać formularz w dwóch wersjach: PDF (podpisany), wersję edytowalną (.doc lub .docx) oraz całość przesłać na adres: kontakt@kierunekmuzeum.pl.

Dlaczego warto?

Program „Kierunek Muzeum” to nie tylko szansa na finansowe wsparcie szkolnych wyjazdów. To również możliwość wzbogacenia zajęć o doświadczenia, których nie da się zdobyć w klasie: kontakt z historią techniki, praktyczne eksperymenty, spotkania z ekspertami czy poznanie pionierskich technologii, które zmieniły oblicze polskiej energetyki.