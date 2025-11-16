MEN chce wzmocnić pozycję uczniów w szkołach

Uczniowie stoją dziś przed wieloma wyzwaniami, zarówno edukacyjnymi, jak i społecznymi. – „Uczniów czekają wielkie wyzwania w tym trudnym i niebezpiecznym dziś świecie. Muszą znać swoje prawa i mają, ale muszą mieć też wsparcie w swoim działaniu” – podkreśla minister edukacji Barbara Nowacka.

Podczas spotkania we Wrocławiu z 150 uczniami szkół ponadpodstawowych z Dolnego Śląska w ramach cyklu Okrągłe Stoły Uczniowskie, minister zaznaczyła, że rozmowy koncentrują się na realnych problemach młodych ludzi w dzisiejszych czasach.

– „Wyzwania młody człowiek ma dziś liczne i wielkie” – dodaje szefowa MEN.

Edukacja obywatelska jako sukces polskiego systemu

Barbara Nowacka wskazuje, że edukacja obywatelska to jedno z największych osiągnięć polskiej szkoły. – „Państwa Unii Europejskiej bardzo dużo mówią o tym, jak ważne są działania na rzecz obywatelskości, włączania młodych ludzi. A my nie mówimy o tym, my to robimy” – podkreśla minister.

Rzecznik praw uczniowskich – wsparcie dla młodych

Ministerstwo planuje wprowadzenie w szkołach instytucji rzecznika praw uczniowskich. – „Młodzi ludzie mają prawa, mają obowiązki. Muszą znać swoje prawa i swoje obowiązki. I muszą mieć w swoim działaniu w szkole też wsparcie” – mówi Barbara Nowacka.

Projekt przewiduje, że rzecznik będzie funkcjonował zarówno na poziomie krajowym, przy MEN, jak i w województwach, przy kuratoriach oświaty, z uprawnieniami wizytatora. Obecnie podobna funkcja działa w wielu szkołach samorządowych, ale proponowane zmiany mają rozszerzyć zakres jej działania.

Okrągłe Stoły Uczniowskie – głos młodzieży w edukacji

Cykl debat Okrągłe Stoły Uczniowskie obejmuje 16 spotkań w całym kraju i ma na celu włączanie uczniów w kształtowanie szkoły. Dotychczas odbyło się już 13 debat, a spotkanie we Wrocławiu było czternastym. Uczniowie poruszają tematy związane z praktycznym kształceniem, ograniczeniem nadmiaru treści programowych, przeciwdziałaniem cyberprzemocy oraz wsparciem w zakresie zdrowia psychicznego młodzieży.