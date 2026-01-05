1 stycznia 2026 roku weszły w życie nowe zasady ortografii. To największa od 90 lat reforma ortograficzna, Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN, która ma ustawowe prawo do ogłaszania reguł ortografii, zmieniła zasady pisowni, które obowiązywały nas od lat. Niektórym trudno będzie przyzwyczaić się do tego, że teraz wszystkie nazwy mieszkańców miast i osiedli zapiszemy wielką literą, podobnie jak nazwy marek samochodów i poszczególnych modeli.

Czy jednak uczniowie, którzy w tym roku zdają egzaminy z języka polskiego powinni jak najszybciej przyswoić nowe zasady ortograficzne? Warto je znać, ale CKE uspokaja: egzaminatorzy nie będą odejmować punktów, gdy uczeń zastosuje zasady sprzed reformy.

CKE: na egzaminach uznawane będą stare i nowe reguły

Egzaminowani mogą odetchnąć z ulgą: komunikat Centralnej Komisji Egzaminacyjnej jest jasny: nowe zasady ortografii wprawdzie już obowiązują, jednak zastosowanie w wypowiedzi pisemnej starych reguł nie poskutkuje odjęciem punktów.

W związku z uchwałami Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, określającymi zmiany zasad ortografii obowiązujące od 1 stycznia 2026 r., uprzejmie informuję, że w latach 2026–2030 w ocenie poprawności ortograficznej w pracach egzaminacyjnych egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego oraz egzaminów eksternistycznych akceptowane będą zarówno obecnie obowiązujące, jak i nowe zasady zapisu

- czytamy w komunikacie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2025 roku.

Nowe zasady ortografii na egzaminach od 2031 roku

Dopiero od 2031 roku jedynymi obowiązującymi na egzaminach ósmoklasisty, maturalnym i eksternistycznych będą nowe zasady ortografii. To okres przejściowy, w którym uczniowie powinni w pełni je przyswoić.

Oswoić się z nimi muszą także nauczyciele, z pewnością na początku także oni będą popełniać błędy, choć zdaniem członków Rady Języka Polskiego nowe zasady to uproszczenie, a nie utrudnienie. Sankcjonują wiele sposobów pisowni, które Polacy stosowali od lat - zupełnie nieświadomie robiąc przy tym błędy. Teraz przestały być one błędami.