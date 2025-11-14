Zatwierdzone projekty podstaw programowych i rola IBE

Eksperci Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE) podkreślają, że jednym z filarów zmian będzie budowa sieci współpracy nauczycieli oraz upowszechnienie sprawdzonych, skutecznych praktyk dydaktycznych. Zatwierdzone przez Radę ds. monitorowania wdrażania reformy oświaty projekty nowych podstaw programowych obejmują wychowanie przedszkolne oraz edukację ogólną w szkołach podstawowych. Pozytywna opinia ekspertów IBE otworzyła drogę do uruchomienia działań wdrożeniowych, w tym kompleksowych szkoleń dla nauczycieli.

Zakres ogólnopolskich szkoleń ORE

Jak zapowiada Ośrodek Rozwoju Edukacji, program szkoleniowy będzie obejmował zarówno warsztaty przedmiotowe, jak i zajęcia dotyczące nowych elementów reformy: modułowego nauczania, tygodnia projektowego, oceniania wspierającego rozwój ucznia oraz integrowania treści międzyprzedmiotowych. Ważną częścią programu będzie także wsparcie dyrektorów szkół w skutecznym zarządzaniu procesem zmian.

Sprawdzone praktyki dydaktyczne jako fundament reformy

„Reforma dzieje się w szkole. Rozpoznajemy fakt, że wiele pomysłów związanych z reformą – dotyczących nauczania, wychowania i organizacji życia szkolnego – już dziś jest realizowanych. Chcemy je zidentyfikować, wzmocnić i upowszechnić. To praca na zasobach, które już istnieją. Gromadzimy rozwiązania, które się sprawdzają, opisujemy je i analizujemy, aby mogły stanowić praktyczne narzędzie wsparcia pracy w szkole” – podkreśla dr Magdalena Radwan-Röhrenschef, ekspertka Instytutu Badań Edukacyjnych.

Elastyczność nauczania dzięki efektom fakultatywnym

W ramach rekomendacji Rada ds. monitorowania wdrażania reformy oświaty zaproponowała również, aby w części ogólnej podstawy programowej precyzyjnie określić rolę fakultatywnych efektów uczenia się, a w ramach poszczególnych przedmiotów wskazać minimalną liczbę efektów fakultatywnych, które szkoła powinna zrealizować. Takie podejście ma sprzyjać elastyczności procesu dydaktycznego i umożliwiać nauczycielom dostosowanie treści do potrzeb uczniów.

Projekt rozporządzenia dotyczącego nowych podstaw programowych Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje skierować do szerokich konsultacji społecznych jeszcze w listopadzie 2025 roku. W ostatnich tygodniach propozycje MEN uzyskały również poparcie sejmowej Komisji Edukacji i Nauki – za przyjęciem projektu głosowało 17 posłów, przeciw było 3.

Pierwsze zmiany wdrożone już w roku szkolnym 2025/2026

Pierwsze zmiany w szkołach wprowadzono już w roku szkolnym 2025/2026. Uczniowie rozpoczęli naukę dwóch nowych przedmiotów: edukacji zdrowotnej i edukacji obywatelskiej, a także pracują według zmodyfikowanej podstawy programowej wychowania fizycznego. Reforma26 zakłada stopniowe wdrażanie kolejnych etapów zmian – od roku szkolnego 2026/2027 ruszy nowa podstawa programowa, nauczanie modułowe obejmujące sześć bloków tematycznych oraz większa integracja treści z różnych dziedzin wiedzy.

Nowy model edukacji ma również wspierać rozwój kompetencji przyszłości – współpracy, kreatywności i krytycznego myślenia. Zaplanowano wprowadzenie tygodnia projektowego, w trakcie którego uczniowie będą pracować zespołowo nad praktycznymi zagadnieniami, ucząc się rozwiązywania problemów i stosowania wiedzy w realnych kontekstach. Elementem nowego systemu będzie także cyfryzacja egzaminów oraz zmiana podejścia do oceniania, które ma bardziej wspierać proces uczenia się niż jedynie weryfikować wiedzę.

Dlaczego szkolenia nauczycieli są kluczem do sukcesu Reformy26?

Reforma26 to nie tylko nowa podstawa programowa, ale kompleksowa modernizacja systemu kształcenia, obejmująca zarówno metody dydaktyczne, jak i organizację pracy szkoły. Jej sukces zależy w dużej mierze od przygotowania nauczycieli i dyrektorów, dlatego Ośrodek Rozwoju Edukacji kładzie duży nacisk na praktyczne szkolenia, tworzenie sieci współpracy oraz wymianę doświadczeń między szkołami. Wdrożenie nowych rozwiązań ma pozwolić polskiej edukacji lepiej odpowiadać na wyzwania współczesności – rozwój technologii, zmieniający się rynek pracy i potrzeby uczniów wychowujących się w świecie cyfrowym.