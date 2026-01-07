Konkursie „Profesjonalna Szkoła Roku” 2026

Zapraszamy szkoły prowadzące kształcenie zawodowe do wzięcia udziału w Konkursie „Profesjonalna Szkoła Roku” realizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Konkurs skierowany jest do szkół, które wyróżniają się wysoką jakością nauczania oraz nowoczesnym, innowacyjnym podejściem do edukacji.

Celem Konkursu „Profesjonalna Szkoła Roku” jest identyfikacja i promocja najlepszych praktyk edukacyjnych w obszarze kształcenia zawodowego. Konkurs umożliwia wyróżnienie szkół, które:

osiągają wysoką jakość i efektywność kształcenia zawodowego,

stosują nowoczesne i innowacyjne metody nauczania.

Laureaci konkursu staną się liderami innowacji edukacyjnych, a ich doświadczenia i sprawdzone rozwiązania będą mogły zostać wykorzystane przy tworzeniu i doskonaleniu modelu Branżowej Szkoły Ćwiczeń.

Dla kogo jest konkurs?

Kto może wziąć udział w konkursie? Do udziału w konkursie zaproszone są:

branżowe szkoły I stopnia (z wyłączeniem szkół kształcących wyłącznie uczniów będących młodocianymi pracownikami),

technika,

branżowe szkoły II stopnia,

szkoły policealne prowadzące kształcenie w formie dziennej lub stacjonarnej.

Do kiedy zgłoszenia?

Rozpoczęcie naboru: 11 grudnia 2025 r.

Zakończenie składania zgłoszeń: 28 lutego 2026 r.

Ogłoszenie wyników: kwiecień 2026 r.

Jak wziąć udział konkursie?

Jak się zgłosić? » Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu dokumentów OnLine FRSE

Co można wygrać w konkursie?

Laureaci zostaną wyłonieni w 16 obszarach:

Przemysł 4.0 (automatyka, robotyka i mechatronika); Leśnictwo i przemysł drzewno-meblarski; Budownictwo, geodezja i wnętrzarstwo; Chemia, petrochemia i ochrona środowiska; Energetyka, elektryka i elektronika; Handel, ekonomia, administracja; Górnictwo i metalurgia; Hodowla i uprawy; Informatyka i telekomunikacja; Mechanika i obróbka skrawaniem; Moda i uroda; Motoryzacja i elektromobilność; Poligrafia, fotografia, audio i film; Hotelarstwo, gastronomia i turystyka; Transport, spedycja i logistyka; Zdrowie, bezpieczeństwo i pomoc społeczna.

W każdym obszarze przyznane zostaną tytuły:

„Profesjonalna Szkoła Roku 2025”,

„Profesjonalna Szkoła Roku 2025 – II miejsce”,

„Profesjonalna Szkoła Roku 2025 – III miejsce”.

Dodatkowo przewidziane są wyróżnienia specjalne dla szkół z najwyższą liczbą punktów w poszczególnych województwach

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udziału w konkursie znajdują się w Regulaminie Konkursu „Profesjonalna Szkoła Roku”.

Więcej informacji na temat Konkursu „Profesjonalna Szkoła Roku” znajduje się stronie Fundacji Rozwoju Edukacji.