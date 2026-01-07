Ministerstwo Edukacji Narodowej chce ukrócić ingerencję szkół w indywidualną ekspresję uczniów. Wiceszefowa resortu, Katarzyna Lubnauer, potwierdziła, że trwają zaawansowane prace nad nowelizacją ustawy. Nowe prawo ma dać uczniom jasną gwarancję: każdy ma prawo do kształtowania własnego stroju i wyglądu. Obecnie wiele szkół nadużywa zapisów w statutach. Zakazują one m.in.:

farbowania włosów na inne niż "naturalne" kolory,

konkretnych rodzajów fryzur,

robienia makijażu lub malowania paznokci.

MEN uznaje, że statut może określać zasady ubioru, ale nie może służyć do ograniczania wolności osobistej ucznia.

Nowe przepisy wprowadzą ustawową ochronę przed dyskryminacją ze względu na wygląd. To odpowiedź na liczne interwencje, w tym głośną sprawę z krakowskiego liceum, gdzie uczeń miał paść ofiarą presji ze strony dyrekcji z powodu swojej fryzury.

Resort chce, aby uczeń czuł się w szkole bezpiecznie, bez względu na to, jaki styl reprezentuje. Zmiany te mają "uporządkować materię prawną", która do tej pory była rozmyta i pozwalała na zbyt dużą dowolność interpretacji przez rady pedagogiczne. Mimo zapowiadanej wolności, MEN wyznacza wyraźne granice. Uczeń nadal musi przestrzegać ogólnie przyjętych norm społecznych. Projekt zakazuje noszenia strojów, które:

nawołują do nienawiści,

dyskryminują innych,

są sprzeczne z prawem,

stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa (np. podczas lekcji chemii czy WF-u).

Szkoła zachowa prawo do wymagania odpowiedniego stroju ochronnego w laboratoriach czy warsztatach oraz stroju sportowego na zajęciach wychowania fizycznego.

Co z mundurkami?

Dyrektorzy nadal będą mogli wprowadzić obowiązek noszenia jednolitego stroju (mundurka). Wymaga to jednak inicjatywy rady rodziców, samorządu uczniowskiego lub rady pedagogicznej i musi odbywać się w porozumieniu z tymi organami. Nowe przepisy nie znoszą mundurków, ale dbają o to, by nawet tam, gdzie one obowiązują, uczeń nie był szykanowany za fryzurę czy drobne elementy wyglądu.

Kiedy wejdą zmiany?

Projekt nowelizacji trafił już do Stałego Komitetu Rady Ministrów. Ostatnie prace nad nim odbyły się w grudniu 2025 roku. Można się spodziewać, że nowe przepisy zaczną obowiązywać w 2026 roku.