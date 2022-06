W czwartek Ministerstwo Edukacji i Nauki zainaugurowało nowy projekt "Gry w edukacji".

To kolejny etap unowocześniania polskiej szkoły. Ostatnie dwa, trzy lata to potężne inwestycje w informatyzację, w sprzęt komputerowy, przyłączenie wszystkich szkół bez wyjątku do szybkiego internetu, to Laboratoria Przyszłości za miliard złotych, to sprzęt komputerowy w okresie pandemii – mówił minister edukacji i nauki na konferencji poświęconej nowemu projektowi.

Polska szkoła pod tym względem jest już nowoczesna i unowocześnia się – dodał.

Jakie gry trafią do podstawy programowej

Czarnek zapowiedział, że gra "This War of Mine" 11 Bit Studios, podobnie jak gra "Gra szyfrów" stworzona przez Instytut Pamięci Narodowej, "będzie częścią podstawy programowej".

Ten proces się rozpoczął, jeszcze w tym roku będzie wpisana do podstawy programowej jako treści rekomendowane. W ten sposób stanie się częścią procesu nauczania w polskich szkołach – powiedział.

Wskazał, że gra "This War of Mine" jest grą dla osób pełnoletnich, stąd będzie częścią podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych, w ostatnich klasach. Zaznaczył, że "Gra szyfrów" będzie dostępna również dla młodszych uczniów.

Polscy uczniowie i nauczyciele mają już możliwość bezpłatnego pobrania "This War of Mine" z portalu "Gry w edukacji"( https://www.gov.pl/web/grywedukacji). Z kolei "Gra szyfrów" jest dostępna bezpłatnie na platformie Steam.

Autorzy: Danuta Starzyńska-Rosiecka, Szymon Zdziebłowski