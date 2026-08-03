Quiz PRL. Te kabarety znała cała Polska. Pamiętasz? Nawet starsi padną na 3. pytaniu

Quiz PRL. Te kabarety znała cała Polska. Pamiętasz? Nawet starsi padną na 3. pytaniu / NAC

Śmiech w cenzurowanej Polsce bywał aktem odwagi. Kabaret Dudek, Piwnica pod Baranami i Kabaret Starszych Panów uczyły Polaków czytać między wierszami i znajdować powody do zabawy nawet w trudnych czasach. 11 pytań o legendy, które tworzyły tę epokę. Sprawdź, ile z tego zostało w Twojej pamięci.

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