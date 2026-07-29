QUIZ PRL. Łatwo się potknąć już na 3. pytaniu. Urodzeni "za komuny" mogą mieć problem zdobyć 12/12

QUIZ PRL. Łatwo się potknąć już na 3. pytaniu. Urodzeni "za komuny" mogą mieć problem zdobyć 12/12 / NAC

Dla jednych PRL to nostalgiczne wspomnienia, dla innych - twarda rzeczywistość. Jedno jest pewne: codzienne życie w tamtych czasach pełne było wyzwań, które dziś wydają się niemal niemożliwe. Myślisz, że znasz tamtą epokę? Sprawdź się w naszym quizie i zobacz, czy uda Ci się zdobyć komplet punktów.

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