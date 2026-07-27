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Trudny quiz z geografii Polski pokonuje już na start. Wynik 21/21 tylko dla orłów

Anna Rymkiewicz
dzisiaj, 22:26
Trudny quiz z geografii Polski pokonuje już na start. Wynik 21/21 tylko dla orłów
Trudny quiz z geografii Polski pokonuje już na start. Wynik 21/21 tylko dla orłów/ShutterStock
Uważasz, że znasz Polskę? Sprawdź swoją wiedzę o rzekach, górach, miastach czy województwach. Tylko ci, którzy znają mapę Polski niemal na pamięć, zdobędą 21/21. Podejmiesz wyzwanie?
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Źródło dziennik.pl
Tematy: geografiaquiz
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