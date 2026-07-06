Dzień z życia w PRL-u. 80 proc. młodych polegnie na pierwszej prostej. 15/15 to rzadkość [QUIZ]
dzisiaj, 22:31
Dzień z życia w PRL-u. 80 proc. młodych polegnie na pierwszej prostej. 15/15 to rzadkość [QUIZ]/NAC
Starsze pokolenie rozwiąże ten quiz bez zająknięcia. A Ty? Sprawdź, czy znasz realia PRL na tyle dobrze, żeby przetrwać w nich choćby jeden dzień - kolejki, kartki i braki w sklepach gwarantowane.
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Źródło dziennik.pl
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