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Dzień z życia w PRL-u. 80 proc. młodych polegnie na pierwszej prostej. 15/15 to rzadkość [QUIZ]

Łucja Orzeł
dzisiaj, 22:31
Dzień z życia w PRL-u. 80 proc. młodych polegnie na pierwszej prostej. 15/15 to rzadkość [QUIZ]
Dzień z życia w PRL-u. 80 proc. młodych polegnie na pierwszej prostej. 15/15 to rzadkość [QUIZ]/NAC
Starsze pokolenie rozwiąże ten quiz bez zająknięcia. A Ty? Sprawdź, czy znasz realia PRL na tyle dobrze, żeby przetrwać w nich choćby jeden dzień - kolejki, kartki i braki w sklepach gwarantowane.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLquiz
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