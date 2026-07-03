QUIZ. Absurdy PRL-u, w które trudno uwierzyć. Dla starszych 16/16 to formalność, "Zetki" ugrzęzną już na 2. pytaniu

QUIZ. Absurdy PRL-u, w które trudno uwierzyć. Dla starszych 16/16 to formalność, "Zetki" ugrzęzną już na 2. pytaniu / Narodowe Archiwum Cyfrowe

W PRL codzienność rządziła się zasadami, które dziś trudno sobie wyobrazić: kolejki po podstawowe produkty, kartki na żywność, wieloletnie oczekiwanie na telefon czy samochód. Wiele z tych "rozwiązań" było odpowiedzią na chroniczne braki i tworzyło rzeczywistość pełną absurdów. Sprawdź, ile z nich rozpoznasz.

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