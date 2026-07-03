Barbara Nowacka o pensjach nauczycieli. "Celowo wprowadza społeczeństwo w błąd"

Obecna propozycja wzrostu wynagrodzeń w budżetówce to 3 proc. w 2027 r. Inflacja szacowana przez ministra finansów jest na poziomie 2,5 proc. Według ZNP wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 3 proc. w 2027 r. jest "absolutnie nie do zaakceptowania".

Pensje nauczyciel rosną za wolno"

ZNP zapowiedział manifestację 31 sierpnia przed KPRM. Domaga się realizacji obietnicy dotyczącej projektu obywatelskiego "Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli". Chodzi o powiązanie wysokości wynagrodzeń nauczycieli z wysokością przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. ZNP złożył projekt do Sejmu w listopadzie 2021 r., ale po pierwszym czytaniu sprawa utknęła w komisji.

Nauczycielskie wynagrodzenia rosną za wolno. Nie dziwię się ich wkurzeniu, kiedy widzą, że w rok za swoją ciężką codzienną pracę zarabiają tyle, co niektórzy lekarze potrafią zarobić w ciągu miesiąca. To bulwersujące. I podzielam ich bulwersację - powiedziała Barbara Nowacka w Polsat News.

Zmiana progów podatkowych?

Zwróciła uwagę, że "prawie połowa nauczycieli w tej chwili znajduje się w drugim progu podatkowym". Podkreśliła, że to nowe dane. Nauczyciel, który zarabia 11-12 tys. zł miesięcznie, wchodzi w drugi próg podatkowy. Rozmawiałam z ministrem finansów, że z perspektywy nauczycieli równie ważna co wynagrodzenia jest zmiana progów podatkowych albo kwoty wolnej, bądź jednego i drugiego. Kołdra jest za krótka, ale są pewne sprawy konieczne i jedną z nich są nauczyciele. Ja nie ustąpię z naciskami na ministra finansów, żeby znalazły się pieniądze dla nauczycieli - podkreśliła Nowacka.

Oburzenie na nauczycielskich forach

Ta wypowiedź o wynagrodzeniach nauczycieli wywołała oburzenie na nauczycielskich forach. "Nauczyciele, którzy wchodzą w drugi próg podatkowy pracują na dwóch etatach bo nie ma kto pracować w szkole, młody nauczyciel po studiach zarabia o 200 zł brutto więcej niż płaca minimalna i to jest to co ta pani powinna zapamiętać" - napisał jeden z pedagogów.

"Kiedy Pani Minister opowiada w wywiadach, że nauczyciele wchodzą w drugi próg podatkowy i nie tłumaczy przy tym dlaczego tak jest (nadgodziny, praca na półtora etatu lub więcej), celowo wprowadza społeczeństwo w błąd. Nauczyciel pracujący na 1 cały etat, bez nadgodzin, nie ma szans wejść w drugi próg podatkowy" - dodał inny nauczyciel.

Nauczyciele w drugim progu finansowym

Po podwyżkach w 2024 roku, drugi próg podatkowy objął 36,17 proc. nauczycieli. Jak wynika z danych MEN w 2024 tylu nauczycieli przekroczyło w ubiegłym roku drugi próg podatkowy: