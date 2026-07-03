Sławomir Broniarz odchodzi z ZNP? "Mam pewien plan"

Sławomir Broniarz w rozmowie w Radiu ZET potwierdził, że kończy swoją przygodę z fotelem prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego. Decyzję tłumaczy potrzebą realizacji własnych planów życiowych poza działalnością związkową. Zapewnia jednocześnie, że nie zamierza całkowicie zerwać kontaktów z organizacją, a jego odejście jest naturalnym krokiem, który nie powinien dziwić członków związku. Prezes odrzucił również sugestię, że ewentualne prośby związkowców o pozostanie na stanowisku zmienią jego postanowienie.

"Spokój jest na wyczerpaniu". Nauczyciele zapowiadają protesty

Głównym powodem napięcia w relacjach między ZNP a rządem pozostaje kwestia wynagrodzeń. Broniarz zarzuca premierowi brak realizacji publicznych deklaracji dotyczących poprawy sytuacji materialnej nauczycieli. Związek planuje manifestację przed Kancelarią Premiera już 31 sierpnia.

Prezes ZNP podkreśla, że nauczycielska cierpliwość się kończy. Jeśli parlament jesienią nie podejmie działań, będziemy ujawniać kolejne formy protestu w każdym tygodniu roku szkolnego – zapowiada lider ZNP. Związek przygotował scenariusz eskalacji działań, od lokalnych akcji z parlamentarzystami po bardziej radykalne formy nacisku.

Czego oczekują związkowcy?

Związkowcy chcą zmiany mechanizmu ustalania zarobków w oświacie. Obecnie politycy decydują o pensjach nauczycieli poprzez arbitralne wskaźniki, co według Broniarza nie ma związku z realną kondycją gospodarki. ZNP domaga się, aby płace nauczycielskie rosły wraz z przeciętnym wynagrodzeniem w kraju.

Broniarz zwraca również uwagę na problem obciążenia pracą. Z powodu braków kadrowych, wielu nauczycieli pracuje na 1,5 lub nawet 2 etaty, by ratować system edukacji. Jestem dodatkowo karany 20-procentowym wzrostem podatku za mój zwiększony wysiłek – zauważa prezes, krytykując zbyt niskie progi podatkowe.

Rzecznicy praw w szkole. "Zły pomysł"

W wywiadzie szef ZNP odniósł się także do propozycji powołania Rzecznika Praw Ucznia, nazywając ten pomysł "niedorzecznym". W kwestii Rzecznika Praw Nauczyciela prezes stwierdził krótko: tę funkcję z powodzeniem pełnią dobrze pracujące związki zawodowe.