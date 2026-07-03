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Sławomir Broniarz odchodzi z ZNP? "Mam pewien plan"

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 09:20
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Sławomir Broniarz
Sławomir Broniarz/PAP
Sławomir Broniarz, wieloletni prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, ogłosił, że obecna kadencja będzie jego ostatnią na czele związku. Lider ZNP ostro krytykuje brak realizacji obietnic płacowych przez rząd i zapowiada jesienną eskalację działań protestacyjnych, jeśli postulaty środowiska nauczycielskiego nie zostaną spełnione.

Sławomir Broniarz w rozmowie w Radiu ZET potwierdził, że kończy swoją przygodę z fotelem prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego. Decyzję tłumaczy potrzebą realizacji własnych planów życiowych poza działalnością związkową. Zapewnia jednocześnie, że nie zamierza całkowicie zerwać kontaktów z organizacją, a jego odejście jest naturalnym krokiem, który nie powinien dziwić członków związku. Prezes odrzucił również sugestię, że ewentualne prośby związkowców o pozostanie na stanowisku zmienią jego postanowienie.

"Spokój jest na wyczerpaniu". Nauczyciele zapowiadają protesty

Głównym powodem napięcia w relacjach między ZNP a rządem pozostaje kwestia wynagrodzeń. Broniarz zarzuca premierowi brak realizacji publicznych deklaracji dotyczących poprawy sytuacji materialnej nauczycieli. Związek planuje manifestację przed Kancelarią Premiera już 31 sierpnia.

Prezes ZNP podkreśla, że nauczycielska cierpliwość się kończy. Jeśli parlament jesienią nie podejmie działań, będziemy ujawniać kolejne formy protestu w każdym tygodniu roku szkolnego – zapowiada lider ZNP. Związek przygotował scenariusz eskalacji działań, od lokalnych akcji z parlamentarzystami po bardziej radykalne formy nacisku.

"Spokojnie już było". Nauczyciele zapowiadają protest. Jest data
"Spokojnie już było". Nauczyciele zapowiadają protest. Jest data

Czego oczekują związkowcy?

Związkowcy chcą zmiany mechanizmu ustalania zarobków w oświacie. Obecnie politycy decydują o pensjach nauczycieli poprzez arbitralne wskaźniki, co według Broniarza nie ma związku z realną kondycją gospodarki. ZNP domaga się, aby płace nauczycielskie rosły wraz z przeciętnym wynagrodzeniem w kraju.

Broniarz zwraca również uwagę na problem obciążenia pracą. Z powodu braków kadrowych, wielu nauczycieli pracuje na 1,5 lub nawet 2 etaty, by ratować system edukacji. Jestem dodatkowo karany 20-procentowym wzrostem podatku za mój zwiększony wysiłek – zauważa prezes, krytykując zbyt niskie progi podatkowe.

Rzecznicy praw w szkole. "Zły pomysł"

W wywiadzie szef ZNP odniósł się także do propozycji powołania Rzecznika Praw Ucznia, nazywając ten pomysł "niedorzecznym". W kwestii Rzecznika Praw Nauczyciela prezes stwierdził krótko: tę funkcję z powodzeniem pełnią dobrze pracujące związki zawodowe.

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Źródło Radio ZET
Tematy: Barbara NowackaSławomir BroniarzZNP
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oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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