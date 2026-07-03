Są wyniki egzaminu ósmoklasisty 2026. Jak poradzili sobie uczniowie?

Tegoroczny egzamin ósmoklasisty objął niemal 387 tysięcy uczniów z całego kraju. Główna sesja odbyła się w maju i obejmowała trzy obowiązkowe testy pisemne. Oto jak prezentują się średnie wyniki z poszczególnych przedmiotów:

Język polski: 65 proc.

Matematyka: 55 proc.

Język angielski: 73 proc.

Wśród języków obcych największą popularnością cieszył się angielski, który wybrało blisko 99 proc. zdających. Pozostali uczniowie egzaminowali się z języków niemieckiego (59 proc. średniego wyniku), rosyjskiego (75 proc.), francuskiego (76 proc.), hiszpańskiego (77 proc.) oraz włoskiego (65 proc.).

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowym elementem kończącym naukę w szkole podstawowej. Co ważne, uczniowie nie mogą go "nie zdać" – nie przewidziano dla niego minimalnego progu punktowego. Mimo to, wyniki odgrywają kluczową rolę w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Punkty zdobyte podczas egzaminu stanowią połowę ogólnej punktacji, która decyduje o przyjęciu ucznia do wymarzonego liceum, technikum czy szkoły branżowej. Drugą połowę punktów kandydaci otrzymują za oceny na świadectwie oraz inne osiągnięcia.

Pełne wyniki egzaminu jeszcze przed nami

Warto pamiętać, że opublikowane dane mają charakter wstępny. CKE nie uwzględniła w nich uczniów, którzy przystąpili do egzaminu w terminie dodatkowym, organizowanym w czerwcu. Pełne podsumowanie egzaminacyjne, uwzględniające wyniki wszystkich zdających, pojawi się w późniejszym terminie.