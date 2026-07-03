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Są wyniki egzaminu ósmoklasisty 2026. Jak poradzili sobie uczniowie?

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
55 minut temu
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Są wyniki egzaminu ósmoklasisty 2026. Jak poradzili sobie uczniowie?/Shutterstock
Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wstępne wyniki majowego egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie uzyskali średnio 65 proc. punktów z języka polskiego oraz 55 proc. z matematyki. Wyniki te są kluczowe dla uczniów w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Tegoroczny egzamin ósmoklasisty objął niemal 387 tysięcy uczniów z całego kraju. Główna sesja odbyła się w maju i obejmowała trzy obowiązkowe testy pisemne. Oto jak prezentują się średnie wyniki z poszczególnych przedmiotów:

  • Język polski: 65 proc.
  • Matematyka: 55 proc.
  • Język angielski: 73 proc.

Wśród języków obcych największą popularnością cieszył się angielski, który wybrało blisko 99 proc. zdających. Pozostali uczniowie egzaminowali się z języków niemieckiego (59 proc. średniego wyniku), rosyjskiego (75 proc.), francuskiego (76 proc.), hiszpańskiego (77 proc.) oraz włoskiego (65 proc.).

Czy egzamin ósmoklasisty naprawdę decyduje o przyszłości? Uczniowie i rodzice czują ogromną presję
Czy egzamin ósmoklasisty naprawdę decyduje o przyszłości? Uczniowie i rodzice czują ogromną presję

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowym elementem kończącym naukę w szkole podstawowej. Co ważne, uczniowie nie mogą go "nie zdać" – nie przewidziano dla niego minimalnego progu punktowego. Mimo to, wyniki odgrywają kluczową rolę w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Punkty zdobyte podczas egzaminu stanowią połowę ogólnej punktacji, która decyduje o przyjęciu ucznia do wymarzonego liceum, technikum czy szkoły branżowej. Drugą połowę punktów kandydaci otrzymują za oceny na świadectwie oraz inne osiągnięcia.

Pełne wyniki egzaminu jeszcze przed nami

Warto pamiętać, że opublikowane dane mają charakter wstępny. CKE nie uwzględniła w nich uczniów, którzy przystąpili do egzaminu w terminie dodatkowym, organizowanym w czerwcu. Pełne podsumowanie egzaminacyjne, uwzględniające wyniki wszystkich zdających, pojawi się w późniejszym terminie.

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Źródło PAP
Tematy: matematykaegzamin ósmoklasistyCKEpolski
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oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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