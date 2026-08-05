Quiz: PRL-owskie gadżety i sprzęty. Ile z nich pamiętasz? Młodzi polegną już na starcie

Quiz: PRL-owskie gadżety i sprzęty. Ile z nich pamiętasz? Młodzi polegną już na starcie / Shutterstock

Telewizory bez pilota, telefony bez ekranu dotykowego, "Frania" w łazience i kultowe sprzęty, które dziś budzą nostalgię - tak wyglądały polskie domy w czasach PRL. Sprawdź, ile z tych gadżetów i sprzętów rozpoznasz. Dla młodszych to może być trudna przeprawa. Każde pytanie ma jedną prawidłową odpowiedź.

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