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Quiz: PRL-owskie gadżety i sprzęty. Ile z nich pamiętasz? Młodzi polegną już na starcie

Łucja Orzeł
dzisiaj, 01:02
Quiz: PRL-owskie gadżety i sprzęty. Ile z nich pamiętasz? Młodzi polegną już na starcie
Quiz: PRL-owskie gadżety i sprzęty. Ile z nich pamiętasz? Młodzi polegną już na starcie/Shutterstock
Telewizory bez pilota, telefony bez ekranu dotykowego, "Frania" w łazience i kultowe sprzęty, które dziś budzą nostalgię - tak wyglądały polskie domy w czasach PRL. Sprawdź, ile z tych gadżetów i sprzętów rozpoznasz. Dla młodszych to może być trudna przeprawa. Każde pytanie ma jedną prawidłową odpowiedź.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLpralka franiaquiz
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