Quiz PRL: Szkolne stołówki. Pamiętasz te smaki? 15/15 dla urodzonych przed 1989, młodsi polegną bez koła ratunkowego

Łucja Orzeł 20 minut temu

Quiz PRL: Szkolne stołówki. Pamiętasz te smaki? 15/15 dla urodzonych przed 1989, młodsi polegną bez koła ratunkowego / NAC

Szkolne stołówki w czasach PRL-u budzą do dziś skrajne emocje. Dla jednych to wspomnienie ciepłego obiadu, dla innych traumatyczne doświadczenie kulinarne z czasów reglamentacji i kryzysu. Ten quiz sprawdzi, czy pamiętasz obiady serwowane na szkolnych stołówkach. 15/15 to nie lada wyzwanie nawet dla tych, którzy naprawdę znają te smaki. Każde pytanie ma tylko jedną prawidłową odpowiedź.

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