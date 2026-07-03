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Quiz PRL: Szkolne stołówki. Pamiętasz te smaki? 15/15 dla urodzonych przed 1989, młodsi polegną bez koła ratunkowego

Łucja Orzeł
20 minut temu
Quiz PRL: Szkolne stołówki. Pamiętasz te smaki? 15/15 dla urodzonych przed 1989, młodsi polegną bez koła ratunkowego
Quiz PRL: Szkolne stołówki. Pamiętasz te smaki? 15/15 dla urodzonych przed 1989, młodsi polegną bez koła ratunkowego/NAC
Szkolne stołówki w czasach PRL-u budzą do dziś skrajne emocje. Dla jednych to wspomnienie ciepłego obiadu, dla innych traumatyczne doświadczenie kulinarne z czasów reglamentacji i kryzysu. Ten quiz sprawdzi, czy pamiętasz obiady serwowane na szkolnych stołówkach. 15/15 to nie lada wyzwanie nawet dla tych, którzy naprawdę znają te smaki. Każde pytanie ma tylko jedną prawidłową odpowiedź.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLquizquiz prl
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