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Trudny quiz z historii Polski pokonuje już na starcie. 11/15 to mistrzostwo

Anna Rymkiewicz
dzisiaj, 23:59
Trudny quiz z historii Polski pokonuje już na starcie. 11/15 to mistrzostwo
Trudny quiz z historii Polski pokonuje już na starcie. 11/15 to mistrzostwo/Shutterstock
Sprawdź, ile naprawdę wiesz o historii Polski. Od średniowiecznych bitew po wydarzenia XX wieku - ten ambitny quiz wystawi na próbę nawet najbardziej oddanych pasjonatów. Tylko nieliczni zdobywają komplet.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: historia polskiquizquiz z historii
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