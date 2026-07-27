Trudny quiz z historii Polski pokonuje już na starcie. 11/15 to mistrzostwo
dzisiaj, 23:59
Trudny quiz z historii Polski pokonuje już na starcie. 11/15 to mistrzostwo/Shutterstock
Sprawdź, ile naprawdę wiesz o historii Polski. Od średniowiecznych bitew po wydarzenia XX wieku - ten ambitny quiz wystawi na próbę nawet najbardziej oddanych pasjonatów. Tylko nieliczni zdobywają komplet.
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Źródło dziennik.pl
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