Weekendowy QUIZ dla najmądrzejszych. Masz 12/15 i jesteś w elicie
dzisiaj, 17:36
10 pytań z wiedzy ogólnej, które zmiotą Cię z planszy. Ten quiz nie bierze jeńców/Shutterstock
Geografia, historia, nauka i kultura, w tym quizie znajdziesz pytania z różnych dziedzin wiedzy. Część odpowiedzi wyda Ci się banalna, inne mogą naprawdę zaskoczyć. Ile punktów zdobędziesz? Sprawdź się i przekonaj, czy zasługujesz na miejsce w elicie.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: quizwiedza ogólna
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