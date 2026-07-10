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Niedzielna ortografia. Trudne słowa rozpoczynające się na samogłoski. 8/8 i zgarniasz tytuł eksperta [QUIZ]

Łucja Orzeł
dzisiaj, 22:50
Niedzielna ortografia. Trudne słowa rozpoczynające się na samogłoski. 8/8 i zgarniasz tytuł eksperta [QUIZ]
Niedzielna ortografia. Trudne słowa rozpoczynające się na samogłoski. 8/8 i zgarniasz tytuł eksperta [QUIZ]/Shutterstock
Filiżanka kawy, chwila spokoju i… 8 podchwytliwych słów rozpoczynających się na samogłoski. Niepozorne, a potrafią zaskoczyć nawet doświadczonych. Ile punktów zdobędziesz?
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Źródło dziennik.pl
Tematy: ortografiaquizquiz ortograficzny
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