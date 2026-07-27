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QUIZ: Mapa Polski, która zniknęła. Te miasta miały kiedyś inne województwa. Pokolenie PRL ma przewagę, młodzi pomarzą o 11/11

Łucja Orzeł
dzisiaj, 13:01
QUIZ: Mapa Polski, która zniknęła. Te miasta miały kiedyś inne województwa. Pokolenie PRL ma przewagę, młodzi pomarzą o 11/11
QUIZ: Mapa Polski, która zniknęła. Te miasta miały kiedyś inne województwa. Pokolenie PRL ma przewagę, młodzi pomarzą o 11/11/shutterstock
W 1975 roku Polska z 17 województw zrobiła się krajem 49 województw. Małe miasteczka nagle stały się stolicami regionów, a cała mapa kraju wyglądała zupełnie inaczej niż dziś. System przetrwał aż do 1999 roku. Dla pokolenia PRL ta mapa to codzienność, dla młodszych zagadka. Sprawdź, w którym województwie leżały te miasta i zdobądź komplet punktów.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLquizmapa Polski
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