QUIZ: Mapa Polski, która zniknęła. Te miasta miały kiedyś inne województwa. Pokolenie PRL ma przewagę, młodzi pomarzą o 11/11

QUIZ: Mapa Polski, która zniknęła. Te miasta miały kiedyś inne województwa. Pokolenie PRL ma przewagę, młodzi pomarzą o 11/11 / shutterstock

W 1975 roku Polska z 17 województw zrobiła się krajem 49 województw. Małe miasteczka nagle stały się stolicami regionów, a cała mapa kraju wyglądała zupełnie inaczej niż dziś. System przetrwał aż do 1999 roku. Dla pokolenia PRL ta mapa to codzienność, dla młodszych zagadka. Sprawdź, w którym województwie leżały te miasta i zdobądź komplet punktów.

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