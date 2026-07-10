Trudny quiz z geografii Polski pokonuje już na start. Wynik 20/20 tylko dla orłów
dzisiaj, 22:55
Trudny quiz z geografii Polski pokonuje już na start. Wynik 20/20 tylko dla orłów/Shutterstock
Uważasz, że znasz Polskę? Sprawdź swoją wiedzę o rzekach, górach, miastach czy województwach. Tylko ci, którzy znają mapę Polski niemal na pamięć, zdobędą 20/20. Podejmiesz wyzwanie?
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Źródło dziennik.pl
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