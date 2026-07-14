Quiz: Tak mawiały nasze babcie. Czy rozszyfrujesz dawne słowa i powiedzenia? 19/19 tylko dla wtajemniczonych
dzisiaj, 22:40
Quiz: Tak mawiały nasze babcie. Czy rozszyfrujesz dawne słowa i powiedzenia? 19/19 tylko dla wtajemniczonych/Shutterstock
"Kajet", "absztyfikant", "ambarans" - dla jednych brzmią znajomo, dla innych jak z innej epoki. Sprawdź, czy potrafisz rozszyfrować dawne słowa i powiedzonka, które kiedyś często można było usłyszeć od naszych babć. Czy zdobędziesz komplet punktów, czy polegniesz już na pierwszym pytaniu?
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Źródło dziennik.pl
Tematy: język polskiquizsłowa
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