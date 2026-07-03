Quiz z PRL-u: 10 podwórkowych klasyków. 9/10 dla tych co pamiętają dzieciństwo bez smartfonów
51 minut temu
Quiz z PRL-u: 10 podwórkowych klasyków. 9/10 dla tych co pamiętają dzieciństwo bez smartfonów/Narodowe Archiwum Cyfrowe
Zanim pojawiły się smartfony i gry komputerowe, dzieci spędzały czas na podwórkach, grając w klasy, kapsle czy chowanego. Proste zasady, dużo ruchu i jeszcze więcej zabawy - dziś te gry budzą nostalgię. Sprawdź, ile z nich potrafisz rozpoznać i czy pamiętasz zasady dawnych podwórkowych klasyków.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Powiązane