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Quiz: Czy zdałbyś na kartę wędkarską? Doświadczeni wędkarze zdobywają 18/20

Łucja Orzeł
dzisiaj, 22:51
Quiz: Czy zdałbyś na kartę wędkarską? Doświadczeni wędkarze zdobywają 18/20
Quiz: Czy zdałbyś na kartę wędkarską? Doświadczeni wędkarze zdobywają 18/20/Shutterstock
Sprawdź swoją wiedzę wędkarską. Ten quiz obejmuje przepisy, gatunki ryb, okresy ochronne i zasady bezpieczeństwa nad wodą. Nawet doświadczeni wędkarze zdobywają tylko 18/20.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: przyrodarybyquiz
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