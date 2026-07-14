Quiz: Czy zdałbyś na kartę wędkarską? Doświadczeni wędkarze zdobywają 18/20
dzisiaj, 22:51
Quiz: Czy zdałbyś na kartę wędkarską? Doświadczeni wędkarze zdobywają 18/20/Shutterstock
Sprawdź swoją wiedzę wędkarską. Ten quiz obejmuje przepisy, gatunki ryb, okresy ochronne i zasady bezpieczeństwa nad wodą. Nawet doświadczeni wędkarze zdobywają tylko 18/20.
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Źródło dziennik.pl
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