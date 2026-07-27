QUIZ. Trudne wyrazy ortograficzne na literę "g". 10/10? Stracisz nadzieję już po 5. pytaniu
dzisiaj, 16:26
QUIZ. Trudne wyrazy ortograficzne na literę "g". 10/10? Stracisz nadzieję już po 5. pytaniu/Shutterstock
Litera "g" to prawdziwe pole minowe polskiej ortografii. Poniższe słowa mylą nawet osoby z maturą z polskiego na 100 proc. Sprawdź, ile punktów uda Ci się zdobyć, zanim ogarnie Cię frustracja.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: ortografiaquiz
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