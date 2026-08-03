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9 tys. nauczycieli pobiera świadczenie kompensacyjne. ZUS podał, ile wynosi przeciętna wypłata

oprac. Łucja Orzeł
dzisiaj, 12:20
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9 tys. nauczycieli pobiera świadczenie kompensacyjne. ZUS podał, ile wynosi przeciętna wypłata
9 tys. nauczycieli pobiera świadczenie kompensacyjne. ZUS podał, ile wynosi przeciętna wypłata/Shutterstock
W maju 2026 r. z nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych korzystało 9 tys. osób – wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenia te pełnią funkcję podobną do emerytur pomostowych, umożliwiając nauczycielom wcześniejsze zakończenie aktywności zawodowej. W tym miesiącu przeciętna wysokość wypłaty wyniosła 4435,90 zł.

Ponad 4,4 tys. zł miesięcznie dla nauczycieli

Miesiąc wcześniej – w kwietniu 2026 r. – świadczenie pobierało 9,2 tys. osób, a jego przeciętna wysokość wyniosła 4475,46 zł.

Liczba nauczycieli pobierających to świadczenie w maju 2026 r. była niższa niż rok, dwa i trzy lata wcześniej w tym samym okresie. W maju 2025 r. świadczenia kompensacyjne pobierało 10,8 tys. osób, a ich przeciętna wysokość wynosiła 4183,39 zł. W maju 2024 r. dane te przedstawiały się odpowiednio: 12,2 tys. osób i 3975,43 zł, w maju 2023 r. – 12,9 tys. osób i 3485,15 zł, a w maju 2022 r. – 13,2 tys. osób i 2831,25 zł.

Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne są odpowiednikiem emerytur pomostowych. W maju 2026 r. pomostówki pobierało 38,4 tys. osób, a ich przeciętna wysokość wynosiła 5737,87 zł.

Kto może otrzymać nauczycielskie świadczenie kompensacyjne?

Zgodnie z ustawą o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych mogą one być przyznawane nauczycielom z 30-letnim stażem pracy, w tym z 20 latami pracy nauczycielskiej, pracującym na co najmniej pół etatu. Są świadczeniem wygasającym. Wiek uprawniający do świadczenia ma wzrastać w latach 2014-2032, począwszy od 55. roku życia aż do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. W latach 2025-2026 nauczyciel może je otrzymać, jeśli ukończy 56 lat (kobieta) i 61 lat (mężczyzna).

Świadczenia kompensacyjne przysługują nauczycielom pracującym w szkołach, przedszkolach, placówkach kształcenia ustawicznego, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz nauczycielom zatrudnionym w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych.

Coraz szersza grupa nauczycieli może skorzystać z kompensówek

Od 1 stycznia 2026 r. grupa uprawnionych do kompensówek została rozszerzona o nauczycieli publicznych i niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych, centrów kształcenia zawodowego i branżowych centrów umiejętności, placówek artystycznych, bibliotek pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, a także nauczycieli zatrudnionych w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.

Pieniądze na nauczycielskie świadczenia kompensacyjne nie pochodzą z odprowadzanych składek, lecz z budżetu państwa.

ZUS na swojej stronie internetowej udostępnił specjalny kalkulator do wyliczania wysokości tego świadczenia. Każdy nauczyciel może – wpisując swoje podstawowe dane – obliczyć prognozowaną dla siebie wysokość świadczenia.

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Źródło PAP
Tematy: nauczycieleedukacjakompensówka
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oprac. Łucja Orzeł

Redaktorka z doświadczeniem i pasją, z mediami związana od kilkunastu lat, na co dzień relacjonuje najważniejsze wydarzenia społeczne, gospodarcze i polityczne, a także tematy lifestyle’owe. Łączy sprawdzone informacje z agencji prasowych z własnymi ustaleniami, tworząc treści rzetelne, precyzyjne i przystępne dla czytelników. Z łatwością porusza zarówno poważne, jak i lżejsze tematy, przyciągając uwagę i budując pełny obraz rzeczywistości.

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