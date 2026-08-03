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Naprawdę prosty QUIZ z literatury. Na 100 proc. wiesz, kto jest autorem tej książki. 8/12 to minimum

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 06:36
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Naprawdę prosty QUIZ z literatury. Na 100 proc. wiesz, kto jest autorem tej książki. 8/12 to minimum/Shutterstock
Ten quiz z literatury nie jest trudny. Pytamy w nim o tytuły dosyć dobrze znane i nieobce tym, którzy są miłośnikami literatury. To książki, które po prostu warto znać. Sprawdźcie się w naszym quizie z literatury.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: literaturajęzyk polskiquizquizy z wiedzy ogólnej
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