Naprawdę prosty QUIZ z literatury. Na 100 proc. wiesz, kto jest autorem tej książki. 8/12 to minimum

Naprawdę prosty QUIZ z literatury. Na 100 proc. wiesz, kto jest autorem tej książki. 8/12 to minimum / Shutterstock

Ten quiz z literatury nie jest trudny. Pytamy w nim o tytuły dosyć dobrze znane i nieobce tym, którzy są miłośnikami literatury. To książki, które po prostu warto znać. Sprawdźcie się w naszym quizie z literatury.

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