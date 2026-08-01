Quiz. Geografia świata: rekordziści naszej planety. 80 proc. myli się co najmniej 4 razy. A Ty?
dzisiaj, 09:11
Quiz. Geografia świata: rekordziści naszej planety. 80 proc. myli się co najmniej 4 razy. A Ty?/Shutterstock
Geografia to nie tylko mapy i stolice - to także opowieść o niezwykłych rekordach naszej planety. O miejscach tak wielkich, słonych, głębokich i wysokich, że trudno w nie uwierzyć. Ten QUIZ sprawdzi, czy naprawdę znasz największe geograficzne osiągnięcia Ziemi, czy może kilka z nich Cię zaskoczy. Powodzenia!
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Źródło dziennik.pl
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