Quiz. Geografia świata: rekordziści naszej planety. 80 proc. myli się co najmniej 4 razy. A Ty?

Quiz. Geografia świata: rekordziści naszej planety. 80 proc. myli się co najmniej 4 razy. A Ty? / Shutterstock

Geografia to nie tylko mapy i stolice - to także opowieść o niezwykłych rekordach naszej planety. O miejscach tak wielkich, słonych, głębokich i wysokich, że trudno w nie uwierzyć. Ten QUIZ sprawdzi, czy naprawdę znasz największe geograficzne osiągnięcia Ziemi, czy może kilka z nich Cię zaskoczy. Powodzenia!

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