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Szybki quiz z geografii świata. Pytamy o granice państw. 87 proc. nie pokonuje progu 6/12. Dasz radę przejść dalej?

Łucja Orzeł
dzisiaj, 15:01
Szybki quiz z geografii świata. Pytamy o granice państw. 87 proc. nie pokonuje progu 6/12. Dasz radę przejść dalej?
Szybki quiz z geografii świata. Pytamy o granice państw. 87 proc. nie pokonuje progu 6/12. Dasz radę przejść dalej?/Shutterstock
Granice na mapie świata to nie zawsze to, co myślisz. Ten quiz sprawdzi, czy potrafisz odróżnić prawdziwych sąsiadów od krajów, które dzieli setki kilometrów cudzego terytorium. 12 pytań, proste odpowiedzi TAK lub NIE, ale pułapek nie brakuje. Większość nie pokonuje nawet połowy pytań. Dasz radę?
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Źródło dziennik.pl
Tematy: światgeografiaquiz
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