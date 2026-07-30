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Trudny QUIZ: 10 słów, które brzmią jak z kosmosu. Mało kto trafia 10/10. Jesteś wyjątkiem?

Anna Rymkiewicz
dzisiaj, 12:44
Trudny QUIZ: 10 słów, które brzmią jak z kosmosu. Mało kto trafia 10/10. Jesteś wyjątkiem?
Trudny QUIZ: 10 słów, które brzmią jak z kosmosu. Mało kto trafia 10/10. Jesteś wyjątkiem?/Shutterstock
Czy wiesz, czym różni się ontologia od epistemologii? A oksymoron od onomatopei? Przygotowaliśmy quiz pełen trudnych i rzadko używanych słów z filozofii, języka oraz nauki. Niektóre potrafią zaskoczyć nawet osoby z wyższym wykształceniem. Sprawdź, ile punktów zdobędziesz.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: naukaquizfilozofia
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