Trudny QUIZ: 10 słów, które brzmią jak z kosmosu. Mało kto trafia 10/10. Jesteś wyjątkiem?

Trudny QUIZ: 10 słów, które brzmią jak z kosmosu. Mało kto trafia 10/10. Jesteś wyjątkiem? / Shutterstock

Czy wiesz, czym różni się ontologia od epistemologii? A oksymoron od onomatopei? Przygotowaliśmy quiz pełen trudnych i rzadko używanych słów z filozofii, języka oraz nauki. Niektóre potrafią zaskoczyć nawet osoby z wyższym wykształceniem. Sprawdź, ile punktów zdobędziesz.

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