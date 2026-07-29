Dziennik.pl logo

QUIZ. Młodzieżowe słowa PRL. Ile z nich rozszyfrujesz? 20/20 rzadko komu się udaje

Łucja Orzeł
dzisiaj, 21:52
QUIZ. Młodzieżowe słowa PRL. Ile z nich rozszyfrujesz? 20/20 rzadko komu się udaje
QUIZ. Młodzieżowe słowa PRL. Ile z nich rozszyfrujesz? 20/20 rzadko komu się udaje/NAC
Przenosimy się do czasów PRL-u, kiedy młodzież posługiwała się własnym, pełnym fantazji językiem. Słowa i wyrażenia, które dziś mogą wydawać się zupełnie niezrozumiałe, wówczas były codziennością licealistów i studentów. Czy dasz radę odgadnąć, co naprawdę oznaczały? Przygotuj się - dla współczesnych młodych to prawdziwe wyzwanie już od pierwszych pytań.
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLquiz
Powiązane
QUIZ: Sport w PRL
QUIZ: Sport w PRL. Ile pamiętasz? Wynik 6 na 10 to sukces
Quiz: Najpiękniejsze aktorki PRL, które skradły serca wielu Polaków
Quiz: Najpiękniejsze aktorki PRL, które skradły serca wielu Polaków. Czy je pamiętasz? Dla pokolenia 40 plus 10/15 to absolutne minimum
Quiz: Podwórkowe gry i zabawy z PRL-u
Quiz: Podwórkowe gry i zabawy z PRL-u. Ile z nich pamiętasz? Pokolenie po 1989 odpada już na starcie
Quiz: Czy zdałbyś na kartę wędkarską? Doświadczeni wędkarze zdobywają 18/20
Quiz: Czy zdałbyś na kartę wędkarską? Doświadczeni wędkarze zdobywają 18/20
Quiz: Tak mawiały nasze babcie. Czy rozszyfrujesz dawne słowa i powiedzenia? 19/20 tylko dla wtajemniczonych
Quiz: Tak mawiały nasze babcie. Czy rozszyfrujesz dawne słowa i powiedzenia? 19/20 tylko dla wtajemniczonych
Quiz z PRL-u: 10 podwórkowych klasyków. 8/10 dla tych co pamiętają dzieciństwo bez smartfonów
Quiz z PRL-u: 10 podwórkowych klasyków. 8/10 dla tych co pamiętają dzieciństwo bez smartfonów
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj