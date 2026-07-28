Quiz z PRL-u: 10 podwórkowych klasyków. 8/10 dla tych co pamiętają dzieciństwo bez smartfonów

Quiz z PRL-u: 10 podwórkowych klasyków. 8/10 dla tych co pamiętają dzieciństwo bez smartfonów / Narodowe Archiwum Cyfrowe

Zanim pojawiły się smartfony i gry komputerowe, dzieci spędzały czas na podwórkach, grając w klasy, kapsle czy chowanego. Proste zasady, dużo ruchu i jeszcze więcej zabawy - dziś te gry budzą nostalgię. Sprawdź, ile z nich potrafisz rozpoznać i czy pamiętasz zasady dawnych podwórkowych klasyków.

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