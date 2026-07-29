Dziennik.pl logo

QUIZ. Zawody, które zaginęły w pyle historii. Rozpoznasz? 95 proc. nie robi 5/10. Ostatnie pytanie pokona każdego

Łucja Orzeł
dzisiaj, 17:51
QUIZ. Zawody, które zaginęły w pyle historii. Rozpoznasz? 95 proc. nie robi 5/10. Ostatnie pytanie pokona każdego
QUIZ. Zawody, które zaginęły w pyle historii. Rozpoznasz? 95 proc. nie robi 5/10. Ostatnie pytanie pokona każdego/Shutterstock
Bednarz, konwisarz, snycerz, folusznik... Dziś nikt już tak nie mówi, a kiedyś te zawody napędzały całe miasta i wsie. Rzemieślnicy sprzed wieków tworzyli wszystko - od zbroi po beczki, od dzwonów po uprzęże. Ale czy Ty wiesz, czym się naprawdę zajmowali? Sprawdź, ile z tych starodawnych profesji rozpoznasz – wynik może Cię zaskoczyć.
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: zawodyquiz
Powiązane
Quiz: Tak mawiały nasze babcie. Czy rozszyfrujesz dawne słowa i powiedzenia? 19/20 tylko dla wtajemniczonych
Quiz: Tak mawiały nasze babcie. Czy rozszyfrujesz dawne słowa i powiedzenia? 19/20 tylko dla wtajemniczonych
Quiz o Polsce: hymn narodowy. 11/11 zdobędą jedynie patrioci
Quiz o Polsce: hymn narodowy. 11/11 zdobędą jedynie patrioci
Trudny quiz z geografii Polski pokonuje już na start. Wynik 21/21 tylko dla orłów
Trudny quiz z geografii Polski pokonuje już na start. Wynik 21/21 tylko dla orłów
QUIZ: Mapa Polski, która zniknęła. Te miasta miały kiedyś inne województwa. Pokolenie PRL ma przewagę, młodzi pomarzą o 11/11
QUIZ: Mapa Polski, która zniknęła. Te miasta miały kiedyś inne województwa. Pokolenie PRL ma przewagę, młodzi pomarzą o 11/11
QUIZ PRL. Łatwo się potknąć już na 5. pytaniu. Urodzeni "za komuny" mogą mieć problem zdobyć komplet punktów
QUIZ PRL. Łatwo się potknąć już na 5. pytaniu. Urodzeni "za komuny" mogą mieć problem zdobyć komplet punktów
Quiz z PRL-u: 10 podwórkowych klasyków. 8/10 dla tych co pamiętają dzieciństwo bez smartfonów
Quiz z PRL-u: 10 podwórkowych klasyków. 8/10 dla tych co pamiętają dzieciństwo bez smartfonów
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj