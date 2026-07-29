QUIZ. Zawody, które zaginęły w pyle historii. Rozpoznasz? 95 proc. nie robi 5/10. Ostatnie pytanie pokona każdego

QUIZ. Zawody, które zaginęły w pyle historii. Rozpoznasz? 95 proc. nie robi 5/10. Ostatnie pytanie pokona każdego / Shutterstock

Bednarz, konwisarz, snycerz, folusznik... Dziś nikt już tak nie mówi, a kiedyś te zawody napędzały całe miasta i wsie. Rzemieślnicy sprzed wieków tworzyli wszystko - od zbroi po beczki, od dzwonów po uprzęże. Ale czy Ty wiesz, czym się naprawdę zajmowali? Sprawdź, ile z tych starodawnych profesji rozpoznasz – wynik może Cię zaskoczyć.

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