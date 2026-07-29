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Quiz o Polsce: hymn narodowy. 11/11 zdobędą jedynie patrioci

Łucja Orzeł
dzisiaj, 13:16
Quiz o Polsce: hymn narodowy. 11/11 zdobędą jedynie patrioci
Quiz o Polsce: hymn narodowy. 11/11 zdobędą jedynie patrioci/Shutterstock
Ten quiz odsieje przypadkowych od prawdziwych patriotów. Pytania o polski hymn wcale nie są tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać - zaskoczą nawet tych, którzy śpiewali go setki razy. Ile punktów zdobędziesz: 5, 8, a może pełne 11/11? Czas to sprawdzić.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: Polskaquizhymn narodowy
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