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QUIZ. Znasz herby polskich miast lepiej niż przeciętny Polak? 9/10 biją tu tylko eksperci

Łucja Orzeł
dzisiaj, 14:11
QUIZ. Znasz herby polskich miast lepiej niż przeciętny Polak? 9/10 biją tu tylko eksperci
QUIZ. Znasz herby polskich miast lepiej niż przeciętny Polak? 9/10 biją tu tylko eksperci/Shutterstock
Gryf, jeleń, żubr czy złota konewka - herby polskich miast kryją wiele ciekawych symboli i zwierząt. Niektóre skojarzenia wydają się oczywiste, inne potrafią zaskoczyć nawet osoby dobrze znające regionalne tradycje. Sprawdź, czy rozpoznasz miejskie herby i zdobędziesz wynik godny eksperta.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: miastaquiz
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