QUIZ. Znasz herby polskich miast lepiej niż przeciętny Polak? 9/10 biją tu tylko eksperci
dzisiaj, 14:11
QUIZ. Znasz herby polskich miast lepiej niż przeciętny Polak? 9/10 biją tu tylko eksperci/Shutterstock
Gryf, jeleń, żubr czy złota konewka - herby polskich miast kryją wiele ciekawych symboli i zwierząt. Niektóre skojarzenia wydają się oczywiste, inne potrafią zaskoczyć nawet osoby dobrze znające regionalne tradycje. Sprawdź, czy rozpoznasz miejskie herby i zdobędziesz wynik godny eksperta.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Powiązane