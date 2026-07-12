QUIZ z geografii Polski. Dopasujesz miasto do województwa? 90 proc. robi min. 3 błędy
31 minut temu
QUIZ z geografii Polski. Dopasujesz miasto do województwa? 90 proc. robi min. 3 błędy/Shutterstock
Sandomierz, Krosno, Grudziądz czy Łomża-wiesz, w jakim województwie leżą te miasta? Brzmi prosto, ale ten quiz szybko weryfikuje wiedzę z geografii Polski i potrafi zaskoczyć nawet osoby, które dobrze znają mapę kraju.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: quizwojewództwo
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