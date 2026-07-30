Quiz dla orłów ortografii: wyrazy na literę "K". 10. i 14. pytanie to prawdziwa pułapka

Quiz dla orłów ortografii: wyrazy na literę "K". 10. i 14. pytanie to prawdziwa pułapka / Shutterstock

Wydaje ci się, że znasz polską ortografię na wylot? Ten quiz to test dla prawdziwych orłów - same wyrazy na literę "K", w tym pułapki, przy których potyka się nawet niejeden polonista. Wynik 13/15 to już mistrzostwo, ale uwaga na pytanie 10. i 14. - łamią większość.

Przejdź do quizu

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję