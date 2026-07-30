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Quiz dla orłów ortografii: wyrazy na literę "K". 10. i 14. pytanie to prawdziwa pułapka

Łucja Orzeł
dzisiaj, 04:20
Quiz dla orłów ortografii: wyrazy na literę "K". 10. i 14. pytanie to prawdziwa pułapka
Quiz dla orłów ortografii: wyrazy na literę "K". 10. i 14. pytanie to prawdziwa pułapka/Shutterstock
Wydaje ci się, że znasz polską ortografię na wylot? Ten quiz to test dla prawdziwych orłów - same wyrazy na literę "K", w tym pułapki, przy których potyka się nawet niejeden polonista. Wynik 13/15 to już mistrzostwo, ale uwaga na pytanie 10. i 14. - łamią większość.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: język polskiortografiaquiz
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