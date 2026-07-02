Trudny QUIZ dla żeglarzy. 14/15 tylko dla prawdziwych wilków morskich
dzisiaj, 12:45
Trudny QUIZ dla żeglarzy. 14/15 tylko dla prawdziwych wilków morskich/Shutterstock
Prawdziwy żeglarz czy tylko turysta w kamizelce? 15 pytań, które oddzielą żeglarzy od amatorów. Znasz Mazury, slang i przepisy? Czas to udowodnić. Sprawdź się w quizie.
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Źródło dziennik.pl
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