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Przyjemny quiz na sobotę i niedzielę. Masz 13/13 zanim wystygnie kawa

Łucja Orzeł
dzisiaj, 04:56
Przyjemny quiz na sobotę i niedzielę. Masz 13/13 zanim wystygnie kawa
Przyjemny quiz na sobotę i niedzielę. Masz 13/13 zanim wystygnie kawa/ShutterStock
Od geografii i historii, przez naukę, aż po nietypowe wynalazki i ciekawostki z różnych zakątków świata - ten quiz to różnorodna mieszanka pytań, które sprawdzą Twoją wiedzę w lekkiej, weekendowej formie. Sprawdź, czy dasz radę zrobić 13/13, zanim wystygnie kawa. Powodzenia!
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Źródło dziennik.pl
Tematy: quizquiz z wiedzy ogólnej
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