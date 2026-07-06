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Trudny QUIZ z geografii: Najsłynniejsze ulice świata. 10/12 to wynik godny zawodowego globtrotera

Łucja Orzeł
dzisiaj, 12:50
Trudny QUIZ z geografii: Najsłynniejsze ulice świata. 10/12 to wynik godny zawodowego globtrotera
Trudny QUIZ z geografii: Najsłynniejsze ulice świata. 10/12 to wynik godny zawodowego globtrotera/Shutterstock
Od tłocznej Marszałkowskiej po paryskie Pola Elizejskie, od Wall Street po Bourbon Street w Nowym Orleanie - te ulice znają miliony ludzi na całym świecie, choć niekoniecznie kiedykolwiek nimi przeszli. Sprawdź, czy potrafisz rozpoznać najsłynniejsze arterie globu. Wynik 10/12 to znak, że jesteś prawdziwym mistrzem miejskiej geografii.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: podróżeświatquiz
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