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Trudny quiz z geografii świata. Dla bystrego Polaka 9/11 to minimum

Anna Rymkiewicz
dzisiaj, 22:28
Trudny quiz z geografii świata. Dla bystrego Polaka 9/11 to minimum
Trudny quiz z geografii świata. Dla bystrego Polaka 9/11 to minimum/Shutterstock
Myślisz, że geografia to bułka z masłem? Ten trudny quiz może Cię zaskoczyć. 11 pytań, zero taryfy ulgowej - nawet doświadczeni podróżnicy polegną. Podejmiesz wyzwanie?
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Źródło dziennik.pl
Tematy: światquizquiz z geografii
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