QUIZ z PRL łamie pokolenie Z już na starcie. 10/15 to twardy próg dla tych, którzy TO przeżyli
dzisiaj, 23:02
QUIZ z PRL łamie pokolenie Z już na starcie. 10/15 to twardy próg dla tych, którzy TO przeżyli/Narodowe Archiwum Cyfrowe
Kartki na cukier, kolejki po wszystko i ciągłe braki - tak wyglądała codzienność PRL. To był świat, w którym nic nie było dostępne od ręki, a zwykłe zakupy wymagały cierpliwości i kombinowania. Ten quiz szybko sprawdzi, kto naprawdę to pamięta. 10/15 to twardy próg dla tych, którzy to przeżyli.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Powiązane