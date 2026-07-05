Dziennik Gazeta Prawana logo

QUIZ z PRL łamie pokolenie Z już na starcie. 10/15 to twardy próg dla tych, którzy TO przeżyli

Łucja Orzeł
dzisiaj, 23:02
QUIZ z PRL łamie pokolenie Z już na starcie. 10/15 to twardy próg dla tych, którzy TO przeżyli
QUIZ z PRL łamie pokolenie Z już na starcie. 10/15 to twardy próg dla tych, którzy TO przeżyli/Narodowe Archiwum Cyfrowe
Kartki na cukier, kolejki po wszystko i ciągłe braki - tak wyglądała codzienność PRL. To był świat, w którym nic nie było dostępne od ręki, a zwykłe zakupy wymagały cierpliwości i kombinowania. Ten quiz szybko sprawdzi, kto naprawdę to pamięta. 10/15 to twardy próg dla tych, którzy to przeżyli.
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLquiz
Powiązane
Trudny quiz o nietypowych fobiach. Większość nie zbliży się do wyniku 15/15
Trudny quiz o nietypowych fobiach. Większość nie zbliży się do wyniku 15/15
Łatwiutki QUIZ z wiedzy ogólnej na weekend. Masz minimum 8/9 zanim weźmiesz kolejny łyk kawy
Łatwiutki QUIZ z wiedzy ogólnej na weekend. Masz minimum 8/9 zanim weźmiesz kolejny łyk kawy
QUIZ. Absurdy PRL-u, w które trudno uwierzyć. Dla starszych 16/16 to formalność, "Zetki" ugrzęzną już na 2. pytaniu
QUIZ. Absurdy PRL-u, w które trudno uwierzyć. Dla starszych 16/16 to formalność, "Zetki" ugrzęzną już na 2. pytaniu
Quiz: Tak mawiały nasze babcie. Czy rozszyfrujesz dawne słowa i powiedzenia? 18/18 tylko dla wtajemniczonych
Quiz: Tak mawiały nasze babcie. Czy rozszyfrujesz dawne słowa i powiedzenia? 18/18 tylko dla wtajemniczonych
Slang PRL-owskiej młodzieży. Rozszyfrujesz każde słowo? 15/20 graniczy z cudem [QUIZ]
Slang PRL-owskiej młodzieży. Rozszyfrujesz każde słowo? 15/20 graniczy z cudem [QUIZ]
Trudny quiz z geografii Polski pokonuje już na start. Wynik 18/18 tylko dla orłów
Trudny quiz z geografii Polski pokonuje już na start. Wynik 18/18 tylko dla orłów
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj