QUIZ z PRL łamie pokolenie Z już na starcie. 10/15 to twardy próg dla tych, którzy TO przeżyli

QUIZ z PRL łamie pokolenie Z już na starcie. 10/15 to twardy próg dla tych, którzy TO przeżyli / Narodowe Archiwum Cyfrowe

Kartki na cukier, kolejki po wszystko i ciągłe braki - tak wyglądała codzienność PRL. To był świat, w którym nic nie było dostępne od ręki, a zwykłe zakupy wymagały cierpliwości i kombinowania. Ten quiz szybko sprawdzi, kto naprawdę to pamięta. 10/15 to twardy próg dla tych, którzy to przeżyli.

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