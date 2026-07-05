5 świadczeń dla rodziców uczniów w roku szkolnym 2026/2027. Łącznie to nawet 1381 złotych w miesiącu. Jak skorzystać i do kiedy można składać wnioski?

300 zł w ramach świadczenia Dobry Start

Jedną z form pomocy przewidzianych dla rodziców uczniów jest program Dobry Start. To jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł, wypłacane raz w roku niezależnie od sytuacji dochodowej rodziny. Wsparcie przysługuje na każde dziecko uczęszczające do szkoły – od rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej do ukończenia 20. roku życia, a w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności – do 24 lat. Program ma pomóc rodzinom w pokryciu kosztów związanych z początkiem roku szkolnego, takich jak zakup podręczników, przyborów szkolnych, plecaka czy stroju sportowego. Otrzymanych środków nie trzeba rozliczać ani potwierdzać sposobu ich wydania.

Jak złożyć wniosek o świadczenie Dobry Start?

Za realizację programu Dobry Start odpowiada Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który zajmuje się całym procesem – od przyjmowania i rozpatrywania wniosków po przekazywanie środków. Od 1 lipca 2026 roku ZUS rozpoczął przyjmowanie dokumentów na rok szkolny 2026/2027. Wnioski można składać wyłącznie online, a świadczenie wypłacane jest bezgotówkowo na wskazany rachunek bankowy.

Dokumenty można przesyłać do ZUS od 1 lipca do 30 listopada za pomocą:

portalu PUE ZUS lub aplikacji mZUS,

platformy Emp@tia,

systemów bankowości elektronicznej.

Osoby, które złożą wniosek w lipcu lub sierpniu, otrzymają świadczenie najpóźniej do 30 września. W przypadku dokumentów przesłanych we wrześniu, październiku lub listopadzie wypłata nastąpi w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Stypendium szkolne, czyli 248 złotych na ucznia co miesiąc

Kolejnym świadczeniem przewidzianym dla uczniów jest stypendium szkolne. Ta forma pomocy skierowana jest do rodzin, w których miesięczny dochód netto na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 823 zł. Celem świadczenia jest wsparcie edukacji dzieci i młodzieży, których sytuacja życiowa jest utrudniona przez dodatkowe problemy społeczne lub materialne.

Stypendium może zostać przyznane m.in. w przypadku występowania takich okoliczności jak bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, wielodzietność, samotne wychowywanie dziecka, uzależnienia czy inne zdarzenia losowe wpływające na pogorszenie sytuacji bytowej rodziny. Pomoc może mieć formę finansową, np. zwrotu poniesionych wydatków, lub rzeczową, obejmującą zakup podręczników, przyborów szkolnych czy odzieży potrzebnej do nauki.

W roku szkolnym 2026/2027 wysokość stypendium wynosi od 99,20 zł do maksymalnie 248 zł miesięcznie. Świadczenie zwykle przyznawane jest na okres od jednego do dziesięciu miesięcy, choć możliwe są także inne harmonogramy wypłat. Łączna wartość wsparcia dla jednego ucznia w ciągu roku szkolnego nie może przekroczyć 2480 zł.

Szczegółowe zasady dotyczące pomocy materialnej ustalają poszczególne gminy. Rada Gminy określa m.in.:

sposób wyliczania wysokości stypendium z uwzględnieniem sytuacji dochodowej i innych istotnych okoliczności,

dostępne formy pomocy dostosowane do potrzeb uczniów zamieszkujących daną gminę,

procedury związane z przyznawaniem świadczenia,

zasady oraz tryb udzielania zasiłku szkolnego w przypadku nagłych zdarzeń losowych.

Termin składania wniosków o stypendium szkolne upływa 15 września 2026 roku. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest jednak złożenie dokumentów również po tej dacie.

Jak złożyć wniosek o stypendium szkolne na rok szkolny 2026/2027?

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można składać w miejskich lub gminnych ośrodkach pomocy społecznej. Dokumenty mogą złożyć rodzice, opiekunowie prawni, pełnoletni uczniowie, a także dyrektorzy szkół.

Do wniosku należy dołączyć dokumentację potwierdzającą sytuację dochodową rodziny, obejmującą przede wszystkim przychody osiągnięte w miesiącu poprzedzającym złożenie dokumentów. Konieczne jest uwzględnienie danych wszystkich pełnoletnich osób mieszkających wspólnie i prowadzących jedno gospodarstwo domowe. Dochód wyliczany jest jako kwota brutto pomniejszona o zaliczkę na podatek, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz alimenty wypłacane na rzecz innych osób.

Najczęściej wymagane dokumenty obejmują:

zaświadczenia od pracodawców o uzyskiwanych dochodach,

zaświadczenie lub kopię aktualnej decyzji z ZUS albo KRUS dotyczącej przyznania bądź waloryzacji świadczeń (oryginał do okazania),

kopie decyzji związanych z korzystaniem lub niekorzystaniem ze świadczeń MOPS,

odpis wyroku dotyczącego alimentów wraz z potwierdzeniem ich otrzymywania (np. przelew, przekaz pocztowy) lub dokument od komornika potwierdzający nieskuteczność egzekucji,

w przypadku gospodarstwa rolnego – zaświadczenie z KRUS dotyczące liczby hektarów przeliczeniowych lub aktualny nakaz płatniczy,

przy działalności gospodarczej rozliczanej na zasadach ogólnych – dokument z urzędu skarbowego potwierdzający formę opodatkowania i wysokość dochodów za 2025 rok,

dla działalności rozliczanej ryczałtem – zaświadczenie z urzędu skarbowego oraz oświadczenie o wysokości dochodów,

oświadczenia dotyczące dochodów z prac dorywczych,

informacje o przychodach pochodzących z innych źródeł.

Prawidłowe i kompletne przygotowanie dokumentacji ma istotne znaczenie, ponieważ wpływa na sprawne rozpatrzenie wniosku.

Ważne Zasady przyznawania stypendium, formy wsparcia czy wymagane dokumenty, jakie należy dołączyć do wniosku, mogą różnić się w zależności od gminy. Szczegóły powinny bądź dostępne w ośrodku pomocy społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania.

Na co można przeznaczyć stypendium szkolne?

Stypendium szkolne przyznawane przez MOPS lub GOPS może zostać przeznaczone na wydatki związane z edukacją ucznia. Środki te obejmują m.in. zakup podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych, plecaka, a także odzieży i obuwia potrzebnych do szkoły. Możliwe jest również sfinansowanie zajęć dodatkowych, korepetycji, wycieczek szkolnych oraz zakupu sprzętu komputerowego i innych akcesoriów wspierających naukę.

Według Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerzawie, wsparcie w ramach stypendium może dotyczyć w szczególności:

zakupu podręczników, ćwiczeń oraz materiałów edukacyjnych nieobjętych innymi formami dofinansowania,

słowników, encyklopedii, atlasów, tablic i lektur szkolnych,

zeszytów oraz podstawowych przyborów szkolnych,

plecaków, tornistrów, toreb i worków na obuwie sportowe,

sprzętu komputerowego (komputer, laptop, tablet, drukarka, kamera) oraz materiałów eksploatacyjnych, takich jak tusz do drukarki,

papieru ksero, jeśli jest wymagany w ramach zajęć szkolnych,

opłat za dodatkowe zajęcia edukacyjne, wyrównawcze lub pozaszkolne,

uczestnictwa w kółkach zainteresowań,

kosztów dostępu do internetu,

dojazdów do szkoły poza miejscem zamieszkania,

opłat za internat, bursę lub stancję,

stroju galowego oraz ubioru i obuwia sportowego na zajęcia wychowania fizycznego,

odzieży, obuwia i narzędzi wymaganych podczas praktyk zawodowych,

udziału w wycieczkach edukacyjnych, zielonych szkołach i obozach sportowych,

grupowych wyjściach do instytucji kultury, takich jak teatr, kino czy filharmonia,

wyposażenia miejsca nauki (biurko, krzesło, lampka),

zakupu okularów korekcyjnych.

620 złotych na ucznia w ramach zasiłku szkolnego

Zasiłek szkolny przysługuje uczniowi, który przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej w wyniku nagłego zdarzenia losowego. Może on zostać przyznany jednorazowo lub w formie kilku świadczeń i służy pokryciu wydatków związanych z edukacją, niezależnie od tego, czy uczeń otrzymuje stypendium szkolne.

Wniosek o zasiłek należy złożyć w ciągu dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia, dołączając dokumenty potwierdzające jego zaistnienie. Maksymalna kwota wsparcia nie może przekroczyć pięciokrotności kwoty wskazanej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, czyli 620 zł.

Jak złożyć wniosek o zasiłek szkolny w roku szkolny 2026/2027?

Aby otrzymać zasiłek szkolny, musi dojść do nagłego, nieprzewidzianego zdarzenia losowego, które pogorszyło sytuację materialną ucznia i negatywnie wpłynęło na jego możliwości edukacyjne. Do takich sytuacji zalicza się m.in. śmierć rodziców lub opiekunów, klęski żywiołowe, ciężką chorobę członka rodziny generującą dodatkowe koszty, pożar, zalanie lub włamanie do mieszkania, a także inne nagłe zdarzenia o charakterze przejściowym.

Najważniejsze jest odpowiednie udokumentowanie, w jaki sposób dane wydarzenie wpłynęło na sytuację finansową ucznia. Zasiłek może zostać przyznany zarówno na wniosek, jak i z urzędu. Uprawnionymi do jego złożenia są rodzice, opiekunowie prawni, pełnoletni uczniowie oraz dyrektorzy szkół, kolegiów lub ośrodków.

Wniosek składa się w ośrodku pomocy społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania ucznia. Należy do niego dołączyć dokumenty potwierdzające trudną sytuację oraz samo zdarzenie losowe, takie jak np. zaświadczenie lekarskie, protokół straży pożarnej czy notatka policyjna. Kluczowe jest także zachowanie terminu – dokumenty należy złożyć najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia będącego podstawą ubiegania się o pomoc.

Kolejną formą wsparcia w systemie świadczeń rodzinnych jest dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, który w roku szkolnym 2026/2027 wynosi 100 zł. Jest to jednorazowe świadczenie przyznawane na każde dziecko rozpoczynające naukę w nowym roku szkolnym lub odbywające roczne przygotowanie przedszkolne.

Aby otrzymać ten dodatek, dochód netto na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 674 zł miesięcznie, a w przypadku dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością limit wynosi 764 zł. Świadczenie to stanowi część zasiłku rodzinnego, dlatego nie jest wypłacane samodzielnie. Wniosek należy złożyć najpóźniej do 31 października 2026 roku.

Aby otrzymać zasiłek rodzinny, konieczne jest złożenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia oraz ewentualnych dodatków. Dokumenty składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o wsparcie. W niektórych przypadkach obsługą świadczeń zajmuje się ośrodek pomocy społecznej lub inna wyznaczona jednostka działająca na terenie danej gminy.

Wniosek można otrzymać bezpośrednio w urzędzie albo pobrać ze strony internetowej właściwego organu, gdzie dostępne są również wzory wymaganych załączników.

Do wniosku należy dołączyć m.in.:

skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument potwierdzający wiek (w przypadku pełnoletnich dzieci także zaświadczenie o kontynuowaniu nauki),

zaświadczenie lub oświadczenie dotyczące dochodów wszystkich członków rodziny za poprzedni rok kalendarzowy,

orzeczenie o niepełnosprawności – jeśli dotyczy,

odpis aktu zgonu rodziców – w przypadku uczących się osób osieroconych,

kopię karty pobytu – w przypadku cudzoziemców,

dokumenty potwierdzające samotne wychowywanie dziecka, np. wyrok rozwodowy lub akt zgonu współmałżonka.

W zależności od sytuacji indywidualnej urząd może również zażądać dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków do przyznania świadczenia.

113 zł na ucznia w ramach dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania

Rodziny pobierające zasiłek rodzinny mogą dodatkowo ubiegać się o dodatek z tytułu nauki dziecka poza miejscem zamieszkania.

W wysokości 113 zł miesięcznie przysługuje on rodzicom lub opiekunom uczniów, którzy ze względu na dużą odległość szkoły od domu muszą mieszkać w internacie, wynajętym mieszkaniu lub u członków rodziny. Najczęściej dotyczy to uczniów szkół ponadpodstawowych uczących się w innych miejscowościach, zwłaszcza w szkołach o profilach specjalistycznych, takich jak licea z rozszerzonym programem, szkoły artystyczne czy technika.

Z kolei dodatek w wysokości 69 zł miesięcznie przysługuje w sytuacji, gdy rodzina ponosi koszty regularnych dojazdów dziecka do szkoły z miejscowości oddalonej od placówki, np. na bilety komunikacji autobusowej, kolejowej lub innego transportu publicznego.

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania jest uzależniony od prawa do zasiłku rodzinnego. Aby go otrzymać, konieczne jest złożenie wniosku w urzędzie gminy lub miasta właściwym dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie. W niektórych przypadkach obsługą tego typu świadczeń zajmuje się ośrodek pomocy społecznej lub inna wyznaczona jednostka działająca na terenie danej gminy.