400 plus na ucznia w roku szkolnym 2026/2027. Złożysz wniosek wcześniej, pieniądze dostaniesz w wakacje

Komu należy się 300+?

Świadczenie Dobry Start, znane również jako 300+, przysługuje każdemu uczniowi rozpoczynającemu nowy rok szkolny, niezależnie od sytuacji dochodowej rodziny. Jest to jednorazowa pomoc finansowa w wysokości 300 zł, którą rodzice lub opiekunowie mogą wykorzystać na zakup podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych oraz innych potrzebnych artykułów dla dziecka.

Wsparcie obejmuje dzieci uczące się w szkołach do ukończenia 20. roku życia, a w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności – do 24. roku życia. Świadczenie nie przysługuje natomiast dzieciom uczęszczającym do przedszkoli, oddziałów zerowych ani studentom.

Kiedy składać wniosek o Dobry Start 2026?

Wnioski o świadczenie Dobry Start (300+) na rok szkolny 2026/2027 można składać od 1 lipca do 30 listopada 2026 roku wyłącznie drogą elektroniczną. Dokumenty można przesłać za pośrednictwem platformy PUE ZUS, aplikacji mZUS, portalu Emp@tia oraz systemów bankowości internetowej.

Warto złożyć wniosek już w lipcu lub sierpniu, ponieważ w takim przypadku wypłata świadczenia nastąpi najpóźniej do 30 września. Z doświadczeń z poprzednich lat wynika również, że osoby składające dokumenty już w lipcu często otrzymują środki jeszcze przed zakończeniem wakacji. Jeśli natomiast wniosek zostanie przesłany we wrześniu, październiku lub listopadzie, ZUS przekaże pieniądze w ciągu dwóch miesięcy od daty jego złożenia.

Dodatkowe 100 zł z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Poza świadczeniem Dobry Start, które obejmuje niemal wszystkie dzieci uczące się do 20. roku życia, część rodzin może ubiegać się również o dodatkowe wsparcie w wysokości 100 zł w ramach dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

Świadczenie to przysługuje dzieciom uczęszczającym do szkół podstawowych i ponadpodstawowych do ukończenia 18. roku życia, a w przypadku dalszej nauki – do 21 lat. Dla dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności granica wieku została podniesiona do 24 lat. Warunkiem otrzymania dodatku jest pobieranie przez rodziców lub opiekunów zasiłku rodzinnego, ponieważ świadczenie to stanowi jego część i nie jest przyznawane jako odrębna forma pomocy.

Kto może otrzymać zasiłek rodzinny?

Zasiłek rodzinny to forma wsparcia finansowego mająca pomóc w częściowym pokrywaniu wydatków związanych z utrzymaniem dziecka. Świadczenie skierowane jest do rodzin znajdujących się w trudniejszej sytuacji materialnej. O jego przyznanie mogą ubiegać się rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka, a także osoby uczące się do ukończenia 24. roku życia, które nie pozostają na utrzymaniu rodziców.

Podstawowym warunkiem uzyskania zasiłku jest spełnienie kryterium dochodowego. W 2026 roku dochód na jednego członka rodziny nie może przekroczyć 674 zł, a w przypadku rodzin wychowujących dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności – 764 zł na osobę. Świadczenie wypłacane jest co miesiąc, a jego wysokość uzależniona jest od wieku dziecka.

Wniosek o jednorazowy dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w wysokości 100 zł składa się łącznie z wnioskiem o zasiłek rodzinny na okres zasiłkowy 2026/2027, który trwa od 1 listopada 2026 r. do 31 października 2027 r. Od 1 lipca 2026 r. dokumenty przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej, natomiast od 1 sierpnia 2026 r. możliwe będzie również składanie wniosków papierowych w ośrodku pomocy społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania.

O wypłatę dodatku należy ubiegać się najpóźniej do końca okresu zasiłkowego, w którym rozpoczął się rok szkolny lub roczne przygotowanie przedszkolne, czyli do 31 października 2026 r.

Ważne W przeciwieństwie do świadczenia Dobry Start dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje również na dziecko rozpoczynające naukę w zerówce.

Komu przysługuje 400 zł na ucznia?

Świadczenie Dobry Start (300 zł) wraz z dodatkiem z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (100 zł) daje łącznie 400 zł wsparcia na jednego ucznia. Taka kwota przysługuje dzieciom uczęszczającym do szkół podstawowych i ponadpodstawowych do ukończenia 20. roku życia, a w przypadku uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością – do 24 lat.

Warunkiem uzyskania pełnej kwoty jest korzystanie przez rodzinę z zasiłku rodzinnego, co umożliwia jednoczesne otrzymanie obu świadczeń. W praktyce oznacza to, że 400 zł trafia do rodzin spełniających kryterium dochodowe, czyli takich, w których dochód na osobę nie przekracza 674 zł, a w przypadku dziecka z niepełnosprawnością – 764 zł na osobę.