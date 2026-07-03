Trudny quiz o nietypowych fobiach. Większość nie zbliży się do wyniku 15/15

Trudny quiz o nietypowych fobiach. Większość nie zbliży się do wyniku 15/15 / Shutterstock

Boisz się pająków? A może pustych pomieszczeń przyprawia Cię o dreszcze? Fobie towarzyszą ludziom od zawsze, ale czy znasz ich naukowe nazwy? Ten quiz sprawdzi, czy odróżnisz klaustrofobię od agorafobii, a koulrofobię od zwykłego lęku przed lalkami. Uwaga - ostatnie pytania potrafią zaskoczyć nawet ekspertów. Ile punktów zdobędziesz?

Przejdź do quizu

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję