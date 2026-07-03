Trudny quiz o nietypowych fobiach. Większość nie zbliży się do wyniku 15/15
dzisiaj, 16:32
Trudny quiz o nietypowych fobiach. Większość nie zbliży się do wyniku 15/15/Shutterstock
Boisz się pająków? A może pustych pomieszczeń przyprawia Cię o dreszcze? Fobie towarzyszą ludziom od zawsze, ale czy znasz ich naukowe nazwy? Ten quiz sprawdzi, czy odróżnisz klaustrofobię od agorafobii, a koulrofobię od zwykłego lęku przed lalkami. Uwaga - ostatnie pytania potrafią zaskoczyć nawet ekspertów. Ile punktów zdobędziesz?
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Źródło dziennik.pl
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