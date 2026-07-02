Slang PRL-owskiej młodzieży. Rozszyfrujesz każde słowo? 15/20 graniczy z cudem [QUIZ]

Slang PRL-owskiej młodzieży. Rozszyfrujesz każde słowo? 15/20 graniczy z cudem [QUIZ] / NAC

Przenosimy się do czasów PRL-u, kiedy młodzież posługiwała się własnym, pełnym fantazji językiem. Słowa i wyrażenia, które dziś mogą wydawać się zupełnie niezrozumiałe, wówczas były codziennością licealistów i studentów. Czy dasz radę odgadnąć, co naprawdę oznaczały? Przygotuj się - dla współczesnych młodych to prawdziwe wyzwanie już od pierwszych pytań.

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