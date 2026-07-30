Trudny quiz dla doświadczonych wędkarzy. 14/15 to naprawdę rzadkość
dzisiaj, 03:10
Trudny quiz dla doświadczonych wędkarzy. 14/15 to naprawdę rzadkość/Shutterstock
Myślisz, że znasz wędkarstwo od podszewki? Ten quiz sprawdzi Twoją wiedzę o technikach połowu, sprzęcie, przynętach i pojęciach używanych przez zaawansowanych wędkarzy. Uwaga - komplet punktów zdobędą tylko nieliczni.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: quizkarta wędkarska
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