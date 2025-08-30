MEN zakończyło są prace nad wdrożeniem nowego modelu oceny potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów. W ramach tych prac m.in. opracowano standardy oceny funkcjonalnej oraz narzędzia diagnostyczne do oceny rozwoju poznawczego, osobowościowego i emocjonalno-społecznego uczniów oraz materiały do pracy, które pilotażowo były udostępniane poradniom.

Wprowadzenie nowego systemu oceny planowane jest we wrześniu 2025 roku. Od listopada 2022 r. do lipca 2023 r. trwały szkolenia pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych w zakresie zastosowania tych narzędzi.

Ocena funkcjonalna w szkołach

MEN wprowadzi ocenę funkcjonalną. Nie skupia się ona wyłącznie na wynikach, ale również na sposobach radzenia sobie z wyzwaniami w codziennym środowisku. Uwzględnia potrzeby i możliwości każdej osoby.

Reklama

"Przyjęcie podejścia biopsychospołecznego i wdrożenie założeń szkolnej oceny funkcjonalnej wymagać będzie zmiany podejścia zorientowanego na działania podejmowane wyłącznie w stosunku do dziecka i ucznia, na rzecz "diagnozy kontekstowej", uwzględniającej uwarunkowania środowiskowe w przedszkolu, szkole i placówce" - czytamy w odpowiedzi na interpelację grupy posłów: Joanny Borowiak, Bożeny Borys-Szopy, Jarosława Krajewskiego, Anny Milczanowskiej, Urszuli Ruseckiej w sprawie dzieci z autyzmem w polskich szkołach.

Reklama

Eksperci od dawna domagali się zmian w tym zakresie, zwracając uwagę na niewydolność systemu oceny postępów tej grupy dzieci. Podkreślali, że tradycyjne metody oceny, oparte na testach i egzaminach, mogą być nieodpowiednie dla dzieci z autyzmem, które nie zawsze potrafią wykazać swoje umiejętności w tradycyjny sposób.

Nie będzie oceny z zachowania?

Ocena funkcjonalna to nie jest jedyna zmiana w systemie oceniania. Resort edukacji rozważa całkowite zniesienie tradycyjnej oceny z zachowania i zastąpienie jej nową formą ewaluacji. Reforma znajduje się na wczesnym etapie prac, a jej wprowadzenie planowane jest na rok 2026.